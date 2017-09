Oddychový bazén banskoštiavnickej plavárne zrekonštruujú

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Štiavnica 18. septembra (TASR) - Banskoštiavnická mestská plaváreň je po dvoch mesiacoch opäť v prevádzke. Plánované investície do jej rekonštrukcie samospráva počas letnej odstávky nestihla zrealizovať, a tak ich odsunula na neskôr. Prvá z nich, realizácia vírivej vane, je naplánovaná počas jesenných mesiacov.Vírivá vaňa by mala vzniknúť z oddychového relaxačného bazéna. Poslanci ešte koncom mája na tento účel odsúhlasili 23.000 eur. Podľa Pavla Bačíka, konateľa Bytovej správy, ktorá je prevádzkovateľom kúpeľov, sa aktuálne realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu. Tomu predchádzalo vybavenie všetkých povolení a rozhodnutí. K samotnej realizácii by podľa jeho slov mohlo dôjsť v mesiacoch október - november, rekonštrukcia si vyžiada približne desaťdňovú odstávku tejto časti plavárne.Rekonštrukciu si aktuálne vyžaduje aj strop nad plaveckým bazénom. Ešte na jeseň minulého roku z neho časť spadla, a tak je aktuálne pod stropom natiahnutá ochranná sieť. S týmto opatrením povolil statik prevádzku najprv do konca júna tohto roka, neskôr túto lehotu predĺžil. "Nakoľko bolo treba najprv vypracovať projektovú dokumentáciu, keďže riešiť strop nestačí, treba riešiť aj vzduchotechniku, tak bolo vypísané výberové konanie na projektové práce, ktoré sa týkajú zníženia stropu," priblížil Bačík.Súťaž sa však podľa jeho slov nepodarilo ukončiť, a tak ju mesto opakuje. "Z toho vyplynú realizačné práce, ktoré budú musieť tiež prejsť verejným obstarávaním. Keď sme vedeli, že táto situácia sa počas odstávky nevyrieši, tak sme požiadali statika o prehodnotenie termínu," dodal s tým, že lehotu predĺžil o jeden rok. Počas tohto obdobia chce mesto situáciu doriešiť.Počas letnej odstávky boli na plavárni urobené bežné práce na údržbe ako napríklad vysprávka povrchu bazéna, úprava strechy či drobné stavebné úpravy v šatniach.