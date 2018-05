ODHALILI FALZIFIKÁTY: Colníci zaistili falošné kabelky i obuv

Trnavskí colníci pri dovoze tovaru odhalili falzifikáty kabeliek, obuvi a textilu. Škoda bola vyčíslená držiteľmi práv duševného vlastníctva spolu na viac ako 235.000 eur. Foto: TASR/Colný úrad Trnava Foto: TASR/Colný úrad Trnava

Trnava/Brodské 31. mája (TASR) - Trnavskí colníci odhalili pri dovoze tovaru falzifikáty kabeliek, obuvi a textilu. Škoda bola vyčíslená držiteľmi práv duševného vlastníctva na viac ako 235.000 eur. TASR informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.Colníci v Brodskom kontrolovali zásielku deklarovaného textilu, obuvi a doplnkov smerujúcu podľa predložených dokumentov z Turecka do Poľska. "uviedla hovorkyňa.Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že niekoľko stoviek balení kabeliek, stoviek párov obuvi a desiatky kusov textilu z kontrolovanej zásielky porušujú práva duševného vlastníctva, colníci tovar zaistili a svoje podozrenie bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok.doplnila Zlochová.Osobám, ktoré sa neoprávneným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách módnych výrobcov, okrem zničenia tovaru hrozí aj postih v rámci trestného konania a pokuta od colného úradu do výšky 67.000 eur. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur.