Odhaľte mykotické ochorenia, vyšetria vás v handlovskej nemocnici

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 5. septembra (TASR) - Absolvovať vyšetrenie mykotických ochorení kože aj bez nutnosti objednať sa môže verejnosť v kožnej ambulancii handlovskej nemocnice. Kampaň pripravila v súvislosti so zaznamenaným nárastom týchto ochorení, informovala TASR Alžbeta Sivá, hovorkyňa AGEL SK, pod ktorej materskú firmu nemocnica patrí.uviedla lekárka dermatovenerologickej ambulancie Gabriela Uhliarová. V letných mesiacoch je podľa nej aj zdravá koža vystavená viacerým rizikám, ktoré môžu spôsobiť niektoré z kožných ochorení.vysvetlila.Mnoho ľudí, aj keď majú podozrenie na mykotickú nákazu, s návštevou lekára váha, pričom sa často odhodlajú dermatológa navštíviť až v rámci akcie podobného charakteru, doplnil riaditeľ nemocnice Ján Belanský.skonštatoval.Neobjednaní pacienti môžu navštíviť dermatovenerologickú ambulanciu v pondelok až piatok od 7.00 h do 12.00 h. Na vyšetrenie mykóz sa môžu i objednať, a to telefonicky či prostredníctvom e-mailu.