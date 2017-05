Odlety z letiska Heathrow pozastavili pre bezpečnostný poplach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. mája (TASR) - Odlety z jedného z terminálov najväčšieho londýnskeho letiska Heathrow boli dnes nakrátko prerušené po tom, čo podozrivý predmet v batožine pasažiera vyvolal bezpečnostný poplach. Informovali o tom policajní a letiskoví predstavitelia.Podozrivý predmet objavili pri röntgenovej kontrole batožiny na Termináli 3 na letisku Heathrow, uviedla londýnska Metropolitná polícia. Dodala, že na prípade spolupracuje s letiskom.Terminál neskôr znovu otvorili a policajti spolu so zamestnancami Heathrowu "pracovali na tom, aby sa letisko vrátilo do normálu", napísala Metropolitná polícia na Twitteri.Letisko potvrdilo, že "odlety z Terminálu 3 boli nakrátko pozastavené z bezpečnostných dôvodov", pričom niektoré médiá informovali, že určité lety boli odložené aj o dve hodiny.Noviny London Evening Standard s odvolaním sa na svedkov napísali, že keď sa našiel podozrivý predmet, pasažier-muž sa pokúšal náhlivo prejsť cez bezpečnostný vstup do odletovej zóny terminálu.Ozbrojení agenti prehľadali lietadlá, ktoré už čakali na odlet s cestujúcimi na palube, dodali noviny London Evening Standard a ďalšie médiá.Polícia ani správy v médiách však nepriniesli informáciu, či bol pasažier s podozrivým predmetom zadržaný.