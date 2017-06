Odložené parlamentné voľby v Afganistane sa budú konať v júli 2018

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 22. júna (TASR) - Dlho odkladané parlamentné voľby, ako aj voľby do provinčných rád sa v Afganistane, budú konať 7. júla 2018. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie Nezávislej volebnej komisie Afganistanu.Predseda afganskej volebnej komisie Nadžibulláh Ahmadzaj dnes uviedol, že nový termín konania volieb bol stanovený na základe konzultácií s vládou.Voľby sa v Afganistane mali pôvodne konať v júni 2015. Avšak termín ich konania bol odložený v dôsledku nezhôd v otázke volebných reforiem medzi prezidentom Ašrafom Ghaním a premiérom Abdulláhom Abdulláhom.Ghaní predĺžil dekrétom funkčné obdobie parlamentu, avšak nad zákonnosťou tohto kroku visí podľa DPA otáznik.Bezpečnostná situácia v Afganistane je mimoriadne nestabilná. Zvyšujúca sa frekvencia a intenzita násilností by mohla ohroziť aj voľby, a to najmä v okresoch, o ktorých ovládnutie sa usiluje alebo ktoré už kontroluje militantné islamistické hnutie Taliban.