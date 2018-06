ODMENY SPROSTREDKOVATEĽOV PRI ÚVEROCH NEMAJÚ BYŤ REGULOVANÉ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Odmeny finančných sprostredkovateľov by nemali byť regulované tak, ako pôvodne navrhovalo Ministerstvo financií (MF) SR. Poslanci finančného výboru totiž schválili k novele zákona o poisťovníctve niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Jedným z nich je aj práve upustenie od regulácie odmien finančných sprostredkovateľov pri sprostredkovaní úverov. Podľa nich by to totiž neprispelo k zlacneniu úverov pre klientov.