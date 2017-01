Odovzdávanie moci po voľbách stálo Američanov 9,5 miliónov dolárov

Biely dom Foto: TASR/AP Biely dom Foto: TASR/AP

Washington 20. januára (TASR) – Vo Washingtone bude v piatok inaugurovaný za prezidenta Spojených štátov Donald Trump. Končí sa tak odovzdávanie moci z rúk Baracka Obamu do rúk jeho nástupcu. Američania to nazývajú prechodným obdobím a trvá vždy od novembrových volieb do januárovej inaugurácie.Odovzdávanie moci býva pre svoju komplexnosť prirovnávané k obrovskému zlúčeniu dvoch firiem. Táto fúzia stojí milióny dolárov.Kongres Spojených štátov vyčlenil tentoraz na odovzdávanie moci 9,5 milióna dolárov: sedem miliónov pre nastávajúceho prezidenta a jeho tím a 2,5 milióna pre odchádzajúceho prezidenta. Časť nákladov si platia aj sami prezidenti z financií od darcov.Koľko oba tímy minuli, bude známe až týždne po inaugurácii. Donald Trump by mohol v porovnaní s predošlými prezidentmi ušetriť. Počas preberania moci totiž nepotreboval od vlády žiadne priestory, keďže pracoval vo svojom luxusnom mrakodrape Trump Tower v New Yorku.Tím Baracka Obamu minul podľa denníka Washington Post na preberanie moci 5,2 milióna dolárov z vládnych peňazí a štyri milióny z darov. George W. Bush mal od štátu päť miliónov a od darcov štyri milióny dolárov.