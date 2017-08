Odporcovia brexitu zvažujú založenie novej politickej strany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. augusta (TASR) - Odporcovia odchodu Veľkej Británie z Európskej únie sa pohrávajú s myšlienkou založenia novej politickej strany, ktorá by vystupovala proti brexitu. Informovala o tom agentúra AP.O možnom vytvorení centristickej protibrexitovej strany hovoril dnes James Chapman, ktorý v súčasnosti patrí medzi popredných kritikov pripravovaného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.Tento bývalý politický editor denníka Daily Mail a niekdajší šéf kancelárie ministra pre brexit Davida Davisa označuje brexit za katastrofu a domnieva sa, že by sa mu dalo zabrániť prostredníctvom druhé referenda.vyhlásil dnes Chapman. Poukázal pritom na to, že z odchodu Británie z EÚ nie sú nadšení vládnuci konzervatívci ani opoziční labouristi.citoval Chapmanov príspevok na Twitteri denník Independent.Výzvu na zjednotenie britských proeurópskych politikov bez rozdielu politickej príslušnosti už predtým zverejnil britský premiér Tony Blair.Británia už začala s EÚ rokovať o brexite, ktorý by sa mal uskutočniť v marci 2019.