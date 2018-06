Odporcovia politiky nulovej tolerancie v USA skazili ministerke večeru

Kirstjen Nielsenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. júna (TASR) - Aktivisti viacerých organizácií, ktorým prekáža vládna politika rozdeľovania rodín podozrivých z ilegálneho prekročenia hraníc do USA, vypískali americkú ministerku pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenovú, obhajujúcu prax oddeľovania detí od rodičov. Incident sa navyše odohral v mexickej reštaurácii vo Washingtone, kam ministerka zašla na večeru.Na svojej webovej stránke o tom v stredu informoval denník The Washington Post.Demonštranti v blízkosti stola, za ktorým ministerka v prítmí reštaurácie sedela, vykrikovalii ďalšie slogany a žiadali prestať s rozdeľovaním rodín.Aktivisti organizácie Metro D.C. Democratic Socialists of America sa neskôr vo svojom vyhlásení ministerky pýtali, ako si môže vychutnávať jedlo akurát mexickej kuchyne, zatiaľ čo úrady deportujú a väznia desiatky tisíc ľudí žiadajúcich azyl v USA.Vo vyhlásení tiež upozorňujú, že ministerkuuvádza sa vo vyhlásení.píše sa v texte.Kirstjen Nielsenová čelí ostrej kritike za to, že obraňuje veľmi kontroverzné oddeľovanie ilegálnych prisťahovalcov na hraniciach USA s Mexikom.Na jej obranu sa postavil prezident USA Donald Trump, ktorý vo svojom tweete napísal, že Nielsenová odviedla, keď na tlačovej konferencii obhajovala postup vládnych úradov a politiku nulovej tolerancie, keď každého, koho chytia pri nelegálnom prekročení hraníc Spojených štátov, trestne stíhajú.Trumpova administratíva argumentuje, že rozdeľovanie rodín si vyžaduje zákon. A zároveň vysvetľuje, že využíva toto opatrenie, aby odradila nelegálnych migrantov od príchodu do USA.Nielsenová svojim kritikom oponuje, že každý, kto chce v súlade so zákonom požiadať o azyl, by mal ísť s rodinou na oficiálny hraničný priechod a potom od nej nebude oddelený.Oddeľovanie detí od rodičov bez dokladov umožňujúcich legálny vstup do USA vyvolalo škandál aj v tábore Trumpových republikánov. Do prípadu sa vložila aj Trumpova manželka Melania, keď v nedeľu uviedla, že sa nemôže pozerať na deti oddelené od svojej rodiny a žiadala riešiť túto situáciu na vládnej úrovni.