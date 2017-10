ODS ide do parlamentných volieb so Silným programom pre silné Česko

Petr Fiala Foto: youtube Foto: youtube

OBČIANSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)

Praha 18. októbra (TASR) - Občania Českej republiky si v piatok a sobotu (20. a 21. októbra) budú voliť nových poslancov do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.Jej predsedom bol do roku 2002 Václav Klaus. Najlepší volebný výsledok v histórii mala ODS v roku 2006 pod vedením Mirka Topolánka, keď získala 35,6 percenta hlasov a v Poslaneckej snemovni obsadila 81 kresiel. Voľby sa však skončili patom, pretože tri strany pravého stredu a dve ľavicové si mandáty rozdelili v pomere 100:100. Prvá Topolánkom zostavená koaličná vláda dôveru parlamentu nezískala a druhá vláda neskôr hlasovaním o dôvere prešla iba vďaka hlasom prebehlíkov. Topolánkov druhý kabinet sa v marci 2009, uprostred českého predsedníctva v Rade Európskej únie, dočkal vyslovenia nedôvery. Preferencie strany klesali až do apríla, keď sa predseda ODS pod tlakom osobných škandálov vzdal kandidátky a riadenia strany. Novým lídrom sa stal dovtedajší podpredseda, bývalý minister práce a sociálnych vecí Petr Nečas. Ten bol predsedom vlády ČR od 28. júna 2010 do 17. júla 2013. V júli 2013 podal demisiu v dôsledku kauzy Nagyová a úplne odišiel z politickej scény.Po Nečasovej demisii sa úradujúcim predsedom strany stal jej prvý podpredseda Martin Kuba. Pre neúspech strany v predčasných voľbách už v januári 2014 nekandidoval na žiadnu funkciu. Od januára 2014 je predsedom ODS politológ Petr Fiala.V predčasných voľbách do Poslaneckej snemovne (25.-26. októbra 2013) ODS získala 7,72 percenta hlasov, resp. 16 mandátov a strana odišla do opozície. Podľa portálu Aktualne.cz to bolVolebný program ODS v tomto roku má názovZameraný je na nízke a jednoduché dane, slobodné podnikanie a inovácie, na priateľskú verejnú správu, na vzdelanú spoločnosť, vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, ďalej na zahraničné veci a európsku politiku, efektívnu dopravu, silný priemysel, ako aj na právny štát a spravodlivosť.