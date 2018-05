Odstránenie zbytočných predpisov zrýchli výstavbu bytov v Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. mája (TASR) - V Nemecku sa vlani postavilo 300.000 bytov a tento rok ich má pribudnúť ešte o 20.000 viac. Nový spolkový minister stavebníctva Horst Seehofer chce však výstavbu bytov ešte zrýchliť.V piatok na stretnutí s predstaviteľmi stavebných zväzov a združení podnikateľov s nehnuteľnosťami uviedol, že zámer chce dosiahnuť rýchlym zjednodušením stavebných predpisov. Spolková vláda prijala jeho projekt podpory mladých rodín a strednej vrstvy, ktoré chcú bývať vo vlastnom, nazvaný Baukindergeld.Prezident Spolkového zväzu podnikateľov s nehnuteľnosťami a stavebných firiem zameraných na bytovú výstavbu (BFW) Andreas Ibel po stretnutí Nemeckej tlačovej agentúre (DPA) uviedol, že minister Seehofer hovoril o pragmatickej iniciatíve, ako zjednodušiť stavebné predpisy. V septembri sa uskutoční stretnutie s kancelárkou Angelou Merkelovou o zrýchlení bytovej výstavby. Dovtedy experti určia desať najproblematickejších predpisov, ktoré túto výstavbu teraz brzdia.K ich identifikácii došlo už za predchádzajúcej vlády, ale rozhodnutie o ich zrušení sa neprijalo. V tom čase bol rezort stavebníctva ešte súčasťou spolkového ministerstva životného prostredia. Ibel pripomenul, že súčasná iniciatíva nie je zameraná na rušenie noriem, ale v dohľadnom čase sa má stanoviť, čo spôsobuje zdražovanie bytov. Mali by sa napríklad vyriešiť rozpory medzi určitými predpismi na ochranu ovzdušia a odhlučnenie bytov.Byty by mohli zlacnieť aj vtedy, ak by sa počet ich modelov stavebným firmám znížil.Vo štvorročnom funkčnom období súčasnej spolkovej vlády by sa malo podľa jej zámeru zapísanom vo vládnom vyhlásení postaviť 1,5 milióna bytov. Ibel dodal, že zámer sa podarí splniť len vtedy,