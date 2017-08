Odstraňovanie následkov kalamity v Poľsku potrvá do roku 2019

Ilustračné foto. Foto: Štátne lesy TANAP-u Foto: Štátne lesy TANAP-u

Varšava 16. augusta (TASR) - Odstraňovanie stromov popadaných minulý víkend pri extrémne silnom vetre, ktorý zasiahol severozápad a centrálnu časť Poľska, bude trvať až do roku 2019. Podľa agentúry AP to dnes oznámila poľská správa lesov.Jej riaditeľ Konrad Tomaszewski spresnil, že zničenie lesných porastov na rozlohe 45.000 hektárov je najväčšou kalamitou, akú štátne lesnícke úrady od svojho založenia v roku 1924 registrujú. Spadnuté stromy zničili aj biotopy a zabili množstvo zvierat.Do odstraňovania následkov prírodnej katastrofy sa zapojili aj vojaci poľskej armády a hasiči, a to najmä v regiónoch okolo miest Gdaňsk, Toruň a Štetín, informovala agentúra AP.Poľský denník Gazeta Wyborcza dnes na svojom webe napísal, že bez dodávok elektrického prúdu je v postihnutej časti Poľska ešte stále 19.000 odberateľov.Škody na majetku sú podľa denníka obrovské: silný vietor poškodil strechy najmenej 3000 budov, z toho je 2000 rodinných alebo bytových domov.Hasiči a záchranári na celom území krajiny evidujú od 10. augusta viac ako 21.000 výjazdov. Do záchranných operácií a odstraňovania následkov prírodnej katastrofy sa zapojilo 73.000 hasičov a bolo vyslaných 16.000 hasičských vozidiel.V súvislosti s prírodnou katastrofou teraz poľská vláda čelí kritike za svoj príliš pomalý postup, keď vyslala vojakov s pomocou do postihnutých regiónov až niekoľko dní po kalamite.Používatelia internetu pritom premiérke Beate Szydlovej pripomínajú, že ona sama dávnejšie kritizovala predchádzajúcu ľavicovú vládu za otáľanie pri pomoci regiónom postihnutým prírodnou katastrofou.Viacerí diskutujúci - vzhľadom na súčasné napätie medzi poľskou vládou a EÚ - Szydlovej pripomínajú, že ničivý vietor sa nad Poľsko dostal od západu. Navrhli jej preto, aby od Nemecka žiadala kompenzácie.Prírodná katastrofa, ktorá Poľsko zasiahla uplynulý piatok a sobotu, si vyžiadala šesť mŕtvych vrátane dvoch dievčat vo veku 13 a 14 rokov z letného skautského tábora.