Odstúpenie od klimatickej dohody podporuje necelá tretina Američanov

Washington 20. júna (TASR) - Iba necelá tretina Američanov podporuje rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Vyplýva to z výsledkov dnes zverejneného prieskumu verejnej mienky.S tvrdením, že odstúpenie od medzinárodnej dohody o znížení emisií uhlíka pomôže americkému hospodárstvu, podľa tohto prieskumu súhlasí 18 percent opýtaných.Prieskum zrealizoval v júni inštitút Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Z analýzy jeho výsledkov vyplynulo, že tesná väčšina - 52 percent - sa obáva, že odstúpenie od tejto dohody by hospodárstvu uškodilo. Ďalších 27 percent sa domnieva, že to nebude mať nijaký vplyv.Zmena klímy naozaj nastáva podľa dvoch tretín Američanov. Zhruba jeden z desiatich opýtaných je opačného názoru. Zvyšná tretina si v tejto otázke nie je istá. Sedem z desiatich Američanov to považuje za problém, na ktorého riešení by mala pracovať vláda USA.Ten istý prieskum sa Američanov tiež pýtal na názor v súvislosti s postupom federálnych súdov, ktoré zhatili dve Trumpove rozhodnutia o zákaze vstupu občanov z niekoľkých prevažne moslimských krajín do USA.Väčšina z opýtaných sa domnieva, že rozhodnutie súdov bolo správne.Do agendy federálnych súdov sa dostali dve verzie nariadenia prezidenta Trumpa o cestovnom zákaze vzťahujúcom sa na cestujúcich z niekoľkých prevažne moslimských krajín. Trump argumentoval, že takéto opatrenia sú nevyhnutnými, aby sa zabránilo príchodu potenciálnych teroristov do USA. Kritici naopak tvrdia, že jeho cieľom bola diskriminácia moslimov.Podľa 57 percent Američanov súdy tým, že zabránili v implementácii týchto rozhodnutí, konali správne.Tridsaťdeväť percent sa zasa domnieva, že súdy zasiahli nesprávne.