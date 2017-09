Odsúdená thajská expremiérka Šinavatrová je v Dubaji

Thajská premiérka Jinglak Šinavatrová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 28. septembra (TASR) - Bývalá thajská premiérka Jinglak Šinavatrová, ktorú v stredu v neprítomnosti odsúdili za zanedbanie štátnických povinností na päť rokov odňatia slobody, sa pravdepodobne nachádza v Dubaji. Uviedla to dnes vojenská vláda na základe predbežného vyšetrovania." povedal novinárom premiér Prajut Čan-o-Ča na adresu expremiérky, ktorá je na úteku.Prajut dodal, že ministerstvo zahraničných vecí spolupracuje v pátraní po Šinavatrovej s miestnou políciou, a aj na jej prípadnom vydaní do vlasti.Brat Šinavatrovej a takisto bývalý premiér Thaksin, ktorý tiež dobrovoľne odišiel do exilu, žije v Dubaji, kde riadi svoje firmy a politickú stranu Pchüa Tchaj (Za Thajsko). Tú v roku 2014 pri prevrate zosadila armáda, približuje agentúra DPA.Šinavatrovú odsúdili v stredu za nedbalosť pri rozhodovaní o štátnych dotáciách pre pestovateľov ryže, čím vznikla Thajsku strata osem miliárd dolárov, a súd jej udelil päť rokov odňatia slobody.Vládne presvedčenie, že expremiérka ušla z krajiny krátko pred pôvodným termínom vynesenia rozsudku, stanoveným na 25. augusta.Šinavatrová je stále obľúbená medzi obyvateľstvom na vidieku, ktoré má ju aj jej brata vo veľkej úcte. Strana Pchüa Tchaj - a všetky jej prerody - podporovaná Šinavatrovcami získavala za posledné dve desaťročia vo všetkých voľbách väčšinu.Avšak tradičná elita a armáda vnímajú Thaksina aj spomínanú stranu ako problém pre zavedený systém v krajine a uskutočnili už dva prevraty, v roku 2014 a 2006, aby oslabili Thaksinovi moc.Analytici tvrdia, že obvinenia vznesené proti Šinavatrovej a ďalším vysokopostaveným predstaviteľom strany Pchüa Tchaj sú len najnovším krokom junty upevniť si moc a zaistiť si trvalý vplyv, keď sa budú v roku 2018 konať voľby.