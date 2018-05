Odsúdenú popieračku holokaustu zadržala a dopravila do väzenia polícia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vlotho/Bielefeld 7. mája (TASR) - Známu nemeckú popieračku holokaustu Ursulu Haverbeckovú - označovanú tamojšími médiami za "nacistickú babku", ktorá nenastúpila v stanovenom termíne na výkon trestu, zadržala v jej bydlisku v meste Vlotho na východe Vestfálska nemecká polícia a prepravila ju do väzenského zariadenia v Bielefelde-Senne, kam sa mala dostaviť už 2. mája.Informáciu dnes priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje a príslušnú prokuratúru vo Verdene.Opakovane odsúdenú Haverbeckovú uznal krajinský súd vo Verdene na sklonku augusta minulého roka za vinnú z trestného činu štvania proti národu v ôsmich prípadoch a odsúdil ju na dvojročný trest odňatia slobody nepodmienečne. Trest potvrdil na sklonku novembra 2017 i odvolací súd v Detmolde. Dôvodom boli jej príspevky v neonacistickom plátku Stimme des Reiches (Hlas ríše), v ktorých popierala holokaust.Podľa názoru jej právnych zástupcov sú výroky popierajúce existenciu vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau a hovoriace o tom, že sa tam nachádzal iba pracovný tábor nacistov, kryté právom na slobodu prejavu.Vo februári rozsudok z posledného procesu s Haverbeckovou, ktorá vo farbách strany Pravica kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019, nadobudol právoplatnosť. Predchádzalo tomu neúspešné odvolanie popieračky holokaustu na vrchnom krajinskom súde v Celle. Odsúdená žena však aj tak v stanovenom termíne nenastúpila do výkonu trestu, takže ju tam museli prepraviť príslušníci polície.