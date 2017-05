Odsúdili 20 osôb, ktoré rasisticky urážali holandskú političku

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 18. mája (TASR) - Na finančné tresty do výšky 450 eur a alternatívne tresty sociálnych prác odsúdili dnes v holandskom Amsterdame 20 osôb za verbálne útoky rasistického charakteru a vyhrážanie sa na sociálnych sieťach, ktorých terčom bola politička Sylvana Simonsová (46) pochádzajúca zo Surinamu. Jedinú z obžalovaných osôb súd oslobodil.Najvyšší trest 80 hodín sociálnych prác si vyslúžil 37-ročný muž, ktorý fotografiu Simonsovej umiestnil do videofilmu o americkej rasistickej organizácii Ku-Klux-Klan, a to vďaka montáži na telo obeseného Afroameričana.Simonsovej prípad vyvolal pobúrenie v krajine.Niekdajšia televízna moderátorka sa vlani rozhodla vo farbách prisťahovaleckej strany DENK vstúpiť do politiky a pranierovať diskrimináciu farebnej časti holandskej populácie. To však vyvolalo asi 40.000 rasistických a výhražných príspevkov na sociálnych sieťach. Simonsovej následne pridelili osobnú ochranu. V marci 2017 kandidovala politička s vlastným zoskupením Artikel 1, s ktorým však nedosiahla na mandát v zákonodarnom zbore.V reakcii na verdikt holandskej justície dnes politička uviedla, že ide o dôležitý signál.