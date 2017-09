Odsúdili kapitána Dragana, bývalého veliteľa srbských jednotiek

Na archívnej snímke z 21. septembra 2005 je bývalý srbský paravojenský veliteľ Dragan Vasiljkovič, známy ako kapitán Dragan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 26. septembra (TASR) - Súd v chorvátskom meste Split odsúdil dnes na 15 rokov väzenia bývalého veliteľa srbských polovojenských jednotiek Dragana Vasiljkoviča. Tohto austrálskeho Srba usvedčili zo spáchania vojnových zločinov, vrátane mučenia a vrážd chorvátskych civilistov, ktorých sa mal dopustiť počas chorvátskej vojny za nezávislosť v rokoch 1991-1995, informovala agentúra DPA.Vasiljkovič (62), známy pod prezývkou kapitán Dragan, sa narodil v Srbsku a ako 15-ročný sa odsťahoval do Austrálie. Naspäť sa vrátil v období rozpadu vtedajšej Juhoslávie a pridal sa k povstaniu Srbov žijúcich v Chorvátsku. Stal sa veliteľom srbskej polovojenskej jednotky, ktorá bojovala voči chorvátskym bezpečnostným silám.Neskôr sa vrátil do Austrálie, kde žil pod menom Daniel Snedden a pracoval ako inštruktor golfu. V roku 2006 ho zadržali na základe zatykača vydaného chorvátskymi úradmi. Po dlhoročných právnych sporoch bol napokon v roku 2015 vydaný na trestné stíhanie do Chorvátska.Samotný Vasiljkovič počas celého procesu popieral akúkoľvek vinu a vznesené obvinenia označoval za politicky motivované. Pred súdom vypovedalo okolo 60 svedkov, ktorí dosvedčili, že ich Vasiljkovič mučil.Trojčlenný senát ho napokon usvedčil z mučenia a bitia zajatých chorvátskych civilistov a z útoku na policajnú stanicu. Usvedčili ho tiež zo zodpovednosti za smrť najmenej dvoch civilistov. Oslobodili ho však v jednom bode obžaloby, ktorý sa týkal mučenia zajatých chorvátskych vojakov a policajtov.Chorvátsko vyhlásilo nezávislosť od bývalej Juhoslávie v roku 1991. Tamojšia srbská menšina sa s podporou Belehradu vzbúrila a vojensky obsadila tretinu krajiny. Záhreb toto povstanie potlačil v roku 1995.