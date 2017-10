Odsúdili muža, ktorý zavinil smrť dôchodcu sotením v metre v Mníchove

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Mníchov 27. októbra (TASR) - Krajinský súd v Mníchove poslal v piatok na 3,5 roka za mreže 37-ročného muža obžalovaného z ublíženia na zdraví so smrteľným následkom. Súčasne nariadil jeho umiestnenie do zariadenia pre závislých, informuje Bavorský rozhlas (BR).Muž sotil po verbálnej výmene názorov do 87-ročného dôchodcu na nástupišti jednej z mníchovských staníc metra tak nešťastne, že tento utrpel po páde vážne zranenia hlavy, na následky ktorých zomrel v nemocnici po troch mesiacoch. Ani na súde sa jednoznačne nepreukázalo, že konal úmyselne.Obžalovaný v súdnej sieni svoj čin oľutoval a priznal, že odvtedy má bezsenné noci. Na incident má podľa vlastných slov iba veľmi hmlisté spomienky, pretože bol pod vplyvom psychofarmák a metadonu.Prokuratúra žiadala pre obžalovaného štyri roky a štyri mesiace väzenia, obhajoba navrhovala necelé tri roky väzenia. Obe strany sa však zhodli na tom, že roky drogovo závislý muž potrebuje liečbu v špecializovanom zariadení, čo sudca výslovne nariadil.