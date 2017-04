Odsúdili Slováka, ktorý kradol v byte zlatej olympioničky Rieschovej

Nemecká lyžiarka Maria Höflová-Rieschová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 25. apríla (TASR) - Na tri roky za mreže poslal dnes Krajinský súd vo Viedni 40-ročného Slováka, ktorý sa vlani v lete vlámal do bytu svetoznámej nemeckej lyžiarky, trojnásobnej olympijskej šampiónky Marie Höflovej-Rieschovej v rakúskom Kitzbüheli. Páchateľ 8. augusta 2016 vyliezol za pomoci rebríka na balkón spomínaného bytu a cez otvorené balkónové dvere sa dostal do samotného interiéru.Obžalovaný sa k trestnej činnosti priznal a ako motív uviedol svoju drogovú závislosť.Aj keď Slovák, ktorý prisľúbil poškodeným po odpykaní si trestu náhradu spôsobenej škody, verdikt súdu akceptoval, rozsudok ešte nie je právoplatný, pretože prokurátorke sa nejavil ako dostatočný a avizovala odvolanie.Ani niekdajšia špičková slalomárka, ani jej manžel sa v tom čase nezdržiavali v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, čo nepozvaný hosť využil na maximálne využitie pohodlia a prenocovanie v byte.Na druhý deň ho opustil podľa žaloby s odcudzeným kufrom a slnečnými okuliarmi v celkovej hodnote 10.000 eur, podľa samotného páchateľa iba so zimnou bundou.Na stopu páchateľa priviedla políciu vzorka jeho DNA zanechaná na vreckovke v byte, ktorý "navštívil". Muža, ktorý cestoval predtým po Európe a mal na konte už štyri odsudzujúce rozsudky, zadržala na základe európskeho zatykača v októbri minulého roka slovenská polícia. SR muža následne vydala na trestné stíhanie do alpskej republiky, kde mal najneskôr od augusta 2011 na rováši vlámania do bytových a kancelárskych priestorov, ako aj obchodných prevádzok v Salzbursku, Tirolsku, ako aj hlavnom meste - Viedni.