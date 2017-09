Odvaha mu nechýba: Muž sa pokúsil prepašovať v konečníku kilo zlata

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adem Ozdemir Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adem Ozdemir

Kolombo 25. septembra (TASR) - Srílanské úrady zadržali muža, ktorý sa pokúsil prepašovať v konečníku zlato a klenoty s celkovou hmotnosťou takmer jeden kilogram. Colníci uňho objavili 904 gramov zlata za vyše 4,5 milióna srílanských rupií (24.500 eur), oznámila dnes spravodajská stanica BBC.Tento 45-ročný muž zo Srí Lanky mal namierené do Indie, zaistili ho však na medzinárodnom letisku v hlavnom meste Kolombo. Colníkom sa totiž nepozdávala jeho chôdza. Následná kontrola detektorom kovov odhalila skrytý kontraband "dôkladne zabalený v plastových vreckách".V štyroch kapsulách sa nachádzalo približne 15 kusov výrobkov zo žltého zlata a šperky, uviedli colné úrady na Srí Lanke. Pašeráci často nakupujú zlato v Dubaji a Singapure, kde je relatívne lacné, a následne sa ho obdobnými spôsobmi pokúšajú prepašovať do Indie a výhodne predať.Podobné prípady na Srí Lanke preto nie sú ojedinelé. Naposledy minulý týždeň colníci zadržali Srílančanku smerujúcu do Indie, ktorá pašovala v konečníku 315 gramov zlata.