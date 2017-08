Odvážne vízie nových tímov EUHL môžu posunúť vpred celú súťaž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Navštevujeme tímy, ktoré sa v blížiacej sa sezóne EUHL pridajú k zabehnutým mužstvám, a snažíme sa im v každom smere čo najviac pomôcť. Vždy je to v prvom rade o priamej vzájomnej komunikácii a to nielen medzi EUHA a tímami, ale tiež so školou, ktorá ich zastrešuje, s partnermi či sponzormi. Za tie roky fungovania sme už mali možnosť okúsiť na vlastnej koži na čo sa najväčšmi zamerať a nepodceniť, a tieto skúsenosti chceme posunúť ďalej,“ vysvetľuje Peter Špankovič, generálny manažér EUHA.Zástupcovia spomínanej asociácie absolvovali stretnutie s realizačným tímom mužstva KMH Budapešť a Cavaliers Brno, v najbližších dňoch ich kroky poputujú aj do Olomouca či k druhému brnenskému tímu. „Chceme vidieť, ako sú tímy pripravené na vstup do súťaže. Nie je to len o tom mať stabilný mančaft a dohodnutý ľad, ale tiež spolupracovať so svojou univerzitou, investovať svoje úsilie aj do marketingu a celkovo do chodu tímu, aby mali hráči stabilné zázemie,“ pokračoval Špankovič.Hoci ide o nové tímy, ich vízie pred sezónou sú skutočne odvážne a veľké. „Nikde nie je napísané, že nováčik nemôže na ľade potrápiť skúsený tím, ktorý je tu od založenia EUHL. Neprekvapilo by ma dokonca, keby niekto z nich aj vyhral Sekeráš Trophy,“ pousmial sa Špankovič. „Títo študenti sú skutočne kreatívni a svojimi nápadmi, ktoré aj realizujú, môžu posunúť vpred nielen tím, ale celú súťaž. Pripravujú sa najlepšie ako vedia, berú to ako obrovskú výzvu, na ktorú sa tešia. Je potrebné si uvedomiť, že tieto naše návštevy nie sú žiadnou kontrolou tímov s cieľom nájsť u nich nejaké chyby, ale práve naopak. Ide o spoluprácu a snahu pomôcť či predstaviť nazvime to pravú tvár ligy. Nakoľko sú mužstvá nové, môžu mať skreslené predstavy čo a ako funguje, preto im EUHL predstavujeme tak ako je. Musím ale priznať, že títo mladí ľudia sa pripravujú naozaj zodpovedne a nevyskytol sa žiaden väčší problém, ba práve naopak. Svojím úsilím prekvapujú, takže rastie aj zvedavosť aká bude ich hra na ľade. Na to si však musíme počkať do októbra, kedy odštartuje sezóna“ vyslovil na záver generálny manažér EUHA.autor: Janka Dankovástyle="text-decoration: underline">Odvážne vízie nových tímov EUHL môžu posunúť vpred celú súťaž © SITA Všetky práva vyhradené.