Odvetné clá na produkty z USA plánuje EÚ začať uplatňovať od júla

Brusel 6. júna (TASR) - Európska únia plánuje začať uplatňovať clá na dovoz amerických produktov od budúceho mesiaca. Informovala o tom v stredu Európska komisia.Brusel už oboznámil Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) so zoznamom produktov z USA, na ktoré by sa nové dovozné clá mali vzťahovať. Patria medzi ne agroprodukty ako oriešky a pomarančový džús, ale aj džínsy či whisky a motorky. V tomto prípade má obavy o ďalší vývoj americká spoločnosť Harley-Davidson.Členské štáty podporili plán Európskej komisie zaviesť 25-% dovozné clo na produkty z USA v hodnote 2,8 miliardy eur v reakcii na clá USA na dovoz ocele a hliníka z EÚ. Tie Washington stanovil na 25 %, respektíve 10 %. Hodnota exportu z EÚ, ktorý podlieha dovozným clám, sa odhaduje na 6,4 miliardy eur.povedal na tlačovej konferencii podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič po tom, ako spolu s ďalšími komisármi schválil zavedenie ciel na americké produkty.Plán okrem toho zahrňuje aj clá vo výške 10 až 50 % na ďalšie výrobky z USA v celkovej hodnote 3,6 miliardy USD. Platili by od marca 2021, prípadne aj skôr, ak WTO rozhodne, že clá zo strany USA sú v rozpore s pravidlami medzinárodného obchodu.