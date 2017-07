Odvod z tzv. luxusných dôchodkov nie je v rozpore s rakúskou ústavou

Ilustračné foto. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Viedeň 21. júla (TASR) - Aktívni aj penzionovaní zamestnanci Národnej banky Rakúska (OeNB) nemajú právo požadovať vyplatenie svojich odvodov do dôchodkového poistenia. Najvyšší súdny dvor tak potvrdil rozhodnutia prvostupňového aj odvolacieho súdu, ktoré zamietli žalobu podnikových odborov a viacerých zamestnancov.Najvyšší súd sa odvoláva na konštatovanie Ústavného súdu k tomuto prípadu, podľa ktorého zákonom nariadený zásah do tzv. luxusných dôchodkov nie je v rozpore s ústavou. Najvyšší súd rozhodol, že poplatky boli v súlade s platnou legislatívou.Súdny proces spustila žaloba podnikových odborov OeNB a 1394 aktívnych a penzionovaných zamestnancov, ktorí svoju povinnosť od 1. januára 2013 odvádzať poplatky za dôchodkové poistenie do štátnej pokladnice považovali za protiústavnú. Podľa nich išlo o diskriminačný odvod, ktorý odporuje garanciám ich zamestnávateľa. Žalobcovia preto žiadali vyplatenie zaplatených príspevkov a zároveň aj rozhodnutie, že z miezd a dôchodkov sa už nebudú strhávať žiadne ďalšie poplatky. Prvostupňový súd túto žalobu zamietol a po ňom aj odvolací súd.Ústavný súd na žiadosť Najvyššieho súdu následne rozhodol, že uvalenie odvodu na mimoriadne vysoké príjmy a dôchodky je prípustným politickým cieľom pri harmonizácii dôchodkových systémov. Minimálny poplatok vo výške 3 % alebo 3,3 % nevyvoláva ústavnoprávne pochybnosti.