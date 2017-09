Odvodovú úľavu pre rodičov detí do šesť rokov nezavedú

Simona Petrík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Rodičia detí nebudú oslobodení od odvodového zaťaženia. Parlament dnes odmietol návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložila trojica opozičných poslancov Jozef Mihál (nezaradený), Simona Petrík (nezaradená) a podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).Poslanci navrhovali oslobodenie rodičov, hlavne matiek, od odvodového zaťaženia pri práci na čiastočný úväzok, a to až do 6 roku veku dieťaťa. Týmto opatrením chceli pozitívne motivovať matky, aby nestrácali kontakt s pracovným prostredím, a zároveň motivovať zamestnávateľov, aby pracovné pozície na čiastočné úväzky vytvárali.priblížila Petrík.Zákonodarcovia navrhovali zaviesť tzv. odvodovú výnimku, teda úľavu na sociálne aj zdravotné poistenie pre zamestnanca aj zamestnávateľa.doplnila Petrík.