Odvolací proces s vrahom novinárky Wallovej sa začne v septembri

Na archívnej snímke portrét švédskej novinárky Kim Wallovej.

Kodaň 15. mája (TASR) - Odvolací proces s dánskym vynálezcom Peterom Madsenom, usvedčeným z vraždy švédskej novinárky Kim Wallovej, sa začne 5. septembra na vyššom súde v Kodani. S odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry o tom v utorok informovala agentúra AP.Madsena uznali 25. apríla za vinného z vraždy a sexuálneho útoku na 30-ročnú Wallovú. Mestský súd v Kodani sa jednomyseľne uzniesol, že 47-ročný vynálezca vlákal novinárku do svojej podomácky vyrobenej ponorky pod zámienkou, aby s ním urobila rozhovor, o ktorý sa pokúšala celé mesiace. Obhajoba sa v súvislosti s verdiktom odvolala iba voči doživotnému trestu, ktorý súd Madsenovi vymeral.Madsen vraždu Wallovej podľa slov svojho obhajcu doposiaľ popiera. Vynálezca na súde tvrdil, že novinárka zomrela na ponorke nešťastnou náhodou. Pripustil však, že jej telo rozštvrtil a oddelené časti zabalené v plastových vreciach následne vyhodil do mora.Wallová navštívila Madsena v jeho ponorke 10. augusta 2017. O deň neskôr sa ponorka potopila v zálive Köge ležiacom juhozápadne od Kodane. Telo novinárky sa hneď nenašlo, no po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom bolo 15 bodných rán.