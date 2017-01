Odvolací senát v stredu rozhodne o Š. Harabinovi a G.Šimonovej

Na kombosnímke vľavo Štefan Harabin a predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová (vpravo). Foto: TASR Foto: TASR

Švecová navrhla Šimonovej polročné zníženie platu

Bratislava 23. januára (TASR) – Zasadnutím odvolacieho senátu bude v stredu 25. januára pokračovať disciplinárne konanie voči sudcom Štefanovi Harabinovi a Gabriele Šimonovej. Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová žiada ich potrestanie v súvislosti s rozsudkom, po ktorom sa v roku 2015 dostal na slobodu sexuálny deviant Milan M.Podľa hovorcu NS Borisa Urbančíka rozhodne odvolací senát procesne o odvolaní Švecovej. Predsedníčka NS napadla minuloročný prvostupňový disciplinárny verdikt, podľa ktorého bol jej návrh podaný oneskorene, vysvetlil Urbančík.Disciplinárny návrh, ktorý podala Švecová ešte 1. októbra 2015 smeroval okrem Harabina a Šimonovej aj voči tretiemu členovi dovolacieho senátu NS Vilamovi Dohňanskému. Aj v jeho prípade prvostupňový disciplinárny senát zastavil konanie pre oneskorene podaný návrh. Predsedníčka NS i tu podala odvolanie, o ktorom zatiaľ nebolo rozhodnuté.Švecová žiada preložiť Harabina a Dohňanského na súd nižšieho stupňa. Pre Šimonovú navrhla finančný trest – polročné zníženie funkčného platu na polovicu. Dovolací senát NS pod vedením Harabina zrušil rozsudok nad Milanom M. Odôvodnil to tým, že prípad riešil sudca Milan Varga v minulosti odsúdený v Čechách za jazdu pod vplyvom alkoholu. Považoval ho teda za nezákonného sudcu. Vargu odsúdili v roku 2011. Na Slovensku vtedy ešte nebola jazda pod vplyvom alkoholu trestným činom.Predsedníčka NS bola presvedčená, že sudcovia neboli oprávnení riešiť otázku statusu prvostupňového sudcu. Domnieva sa, že sa tak dopustili závažného disciplinárneho previnenia, lebo vydali svojvoľné rozhodnutie, ktoré je v rozpore s právom. To podľa Švecovej spôsobilo celospoločenské ohrozenie, nakoľko sa dostal na slobodu sexuálny delikvent. Trojica sudcov s tým nesúhlasí. Harabin kritizoval, že sú stíhaní za právny názor.Švecová podala voči bývalému predsedovi NS Harabinovi ďalšie tri disciplinárne návrhy. Na 10. februára je vytýčené pojednávanie vo veci návrhu, v ktorom ho žiada potrestať za to, že ako predseda trestnoprávneho kolégia nezvolal toto kolégium. Rozhodovať sa malo o zjednotení stanovísk ohľadom zákonnosti policajnej inšpekcie. Švecová navrhuje pre Harabina trest zníženia funkčného platu na polovicu a preloženie na súd nižšieho stupňa.Podľa rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke NS prejedná disciplinárny senát 24. februára aj ďalší disciplinárny návrh Švecovej voči Harabinovi, Dohňanskému a Šimonovej. Predsedníčka NS v ňom žiada trest pre trojicu sudcov v súvislosti s oslobodením skorumpovaných policajtov pre údajnú nezákonnosť policajnej inšpekcie. Disciplinárny návrh podala 20. novembra 2015. Pre Harabina žiada najprísnejší trest – odvolanie z funkcie sudcu, Dohňanského a Šimonovú žiada preradiť na súd nižšieho stupňa a finančný trest.Ako posledný podala vlani, 16. júna 2016 predsedníčka Najvyššieho súdu disciplinárny návrh, ktorý smeruje voči Štefanovi Harabinovi, Viliamovi Dohňanskému a Gabriele Šimonovej. Hovorca NS Urbančík spresnil, že ide o prípad. Ďalšie podrobnosti nie sú známe.Konanie šéfa Najvyššieho súdu napadla aj predsedníčka Súdnej rady (SR) SR Jana Bajánková. Tá podala 21. decembra 2015 disciplinárny návrh na začatie konania voči Harabinovi pre jeho výroky na adresu Švecovej. Harabin pre médiá uviedol, že predsedníčka NS sa riadi podľa verejnej mienky a politikov a svojim spôsobom je to“. Povedal tiež, že môže skončiť na psychiatrii.Dňa 13. mája 2016 disciplinárny senát Harabina spod tohto návrhu oslobodil. Predsedníčka SR sa voči verdiktu úspešne odvolala. „informoval Urbančík. Na prvostupňové pojednávanie sa Bajánková nedostavila a disciplinárny senát nepripustil jej zastupovanie zvoleným advokátom Jánom Havlátom.Námietku Štefana Harabina, že nie je možné, aby návrh podával ten, kto tvorí disciplinárny súd označil odvolací disciplinárny senát za neopodstatnenú. Prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.