Odvolací súd právoplatne rozhodol, P. Čupka dostal podmienku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 13. júna (TASR) – Po desiatich rokoch od podania obžaloby na bývalého pivovarníka a niekdajšieho politického funkcionára Pavla Čupku vyriekol dnes Krajský súd v Banskej Bystrici právoplatný verdikt. Zamietol odvolania obžaloby aj obhajoby a potvrdil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý ho v roku 2014 odsúdil na trest odňatia slobody na dva roky s podmienečným odkladom na päť rokov a zároveň mu zakázal vykonávať akúkoľvek podnikateľskú činnosť na obdobie piatich rokov.Obžaloba Čupku vinila z trestných činov neodvedenia dane a poistného a nezaplatenia dane, čo vyčíslila na celkovú sumu okolo 2,7 milióna eur. Skutky sú staré aj 15 rokov. Po prvý raz sa bývalý konateľ Pivovaru Urpín postavil pred súd ešte v roku 2007, no vtedy súd obžalobu neprijal. Proces s ním sa začal až v roku 2008.Expivovarník od začiatku hlavného pojednávania tvrdil, že sa cíti byť nevinným a obžaloba je neobjektívna. Po niekoľkoročnom procese a rozsiahlom dokazovaní ho okresný súd v roku 2012 oslobodil spod obžaloby. Odvolací krajský súd mal však vtedy iný názor a prípad vrátil späť prvostupňovému aj s právnym názorom, že všetky dôkazy sú preukázané v neprospech obžalovaného a svedčia o vine.Čupkovi hrozilo päť až 12 rokov väzenia. Hoci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiadal pre neho nepodmienečný trest v dolnej polovici trestnej sadzby, odvolací senát sa s tým dnes nestotožnil. Pripustil, že podmienečný trest sa môže javiť ako symbolický, ale je postačujúci. Do úvahy bral aj právo obžalovaného, aby sa vec prejednala v primeranej lehote.reagoval prokurátor ÚŠP Alexander Bíró.Čupkov obhajca Emil Vaňko, ktorý žiadal oslobodenie svojho klienta spod obžaloby, tiež nebol spokojný. Počká si na odôvodnenie dnešného rozhodnutia.dodal.Obžalovaný sa na súd nedostavil, údajne mu to nedovoľuje zdravotný stav.