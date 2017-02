Odvolávanie premiéra bude jeho verejnou obžalobou, vyhlásil Matovič

Igor Matovič Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. februára (TASR) – Odvolávanie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) pre kauzu vysokých faktúr za energie bude verejnou obžalobou premiéra v mene viac ako milióna podvedených domácností za chaos, ktorý spôsobil. V dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič.povedal Matovič. Kritizoval Fica, ktorý vyhlásil, že sa zúčastní len na úvode schôdze.domnieva sa.Opozícia si podľa poslankyne NR SR(SaS) uvedomuje vážnosť inštitútu, ktorým je odvolávanie predsedu vlády v parlamente.uviedla.Práve vážnosť dôvodu by mal podľa poslankyne premiér zohľadniť a vypočuť si na schôdzi argumenty a dôvody opozície.myslí si Kiššová.Poslanec(Smer-SD) na rozdiel od opozície nevidí dôvod na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze.povedal.argumentoval s tým, že premiér práveže zasiahol proti vysokým zálohovým predpisom za energie.Postup Smeru-SD v súvislosti s mimoriadnou schôdzou parlamentu, ktorá bude v utorok (14.2.) podľa Jahnátka ešte len bude dohodnutý, a to na zasadnutí poslaneckého klubu.zdôraznil.Odlišný pohľad ako opozícia má na zvolanie mimoriadnej schôdze aj vládny Most-Híd.povedal podpredseda Národnej rady SR(Most-Híd). Očakáva, že schôdza budedoplnil.