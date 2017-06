OECD: Ekonomika SR tento rok vzrastie o 3,3 % a v roku 2018 o 4,1%

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. júna (TASR) - Tempo rastu slovenskej ekonomiky zostane robustné aj v tomto roku a v budúcom roku sa ešte zrýchli, očakáva vo svojej aktuálnej prognóze Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).OECD počíta, že slovenský hrubý domáci produkt sa v roku 2017 zvýši o 3,3 % rovnako ako vlani a v roku 2018 až o 4,1 %. Motorom zostane vysoký domáci dopyt. Zlepšovanie situácie na trhu práce podporí spotrebu domácností.Miera nezamestnanosti podľa OECD tento rok klesne na 8,5 z 9,6 v roku 2016. V roku 2018 by mala miera nezamestnanosti padnúť až na 7,6 %, čo by bolo najmenej od získania samostatnosti.OECD predpovedá mierne zrýchľovanie rastu súkromnej spotreby, ktorá by mala stúpnuť v tomto roku o 3,1 % a v roku 2018 o 3,2 % po 2,9-% zvýšení vlani. Vládna spotreba v roku 2017 vzrastie o 0,9 % a v roku 2018 o 1,9 %. V roku 2016 expandovala o 1,6 %.Slovenskí exportéri budú pokračovať v získavaní trhových podielov, čo by malo viesť k miernemu prebytku bežného účtu platobnej bilancie. Vývoz tovarov a služieb by sa mal tento rok zvýšiť o 6,8 % a na budúci rok o 7,1 % po 4,8-% náraste vlani a dovoz o 6,8 % v roku 2017 aj 2018, keď vlani expandoval o 2,9 %.Spotrebiteľské ceny by mali tento rok opäť rásť po 0,5-% poklese vlani. OECD počíta s tým, že harmonizovaný index spotrebiteľských cien v roku 2017 stúpne o 1,6 % a v roku 2018 o 2 %.Schodok verejných financií by mal klesať z 1,7 % HDP v roku 2016. V roku 2017 sa počíta s 1,2 % HDP a v roku 2018 so znížením až na 0,6 %. Rovnako by sa mal znižovať verejný dlh, na 58,8 % HDP tento rok a na 57,3 % HDP v budúcom roku. Vlani dosiahol 59,1 %. Vládny dlh podľa maastrichtských kritérií v roku 2016 predstavoval 51,9 % HDP. Tento rok by mal klesnúť na 51,7 % HDP a v roku 2018 na 50,2 % HDP.Vláda chce dosiahnuť vyrovnaný rozpočet približne v roku 2019, aby zachovala verejné financie zdravé. Vláda by podľa OECD mala na financovanie potrebných reforiem na posilnenie inkluzivity pokračovať v zlepšovaní výberu daní a zvyšovaní efektivity verejného sektora.