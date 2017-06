OECD: Rast ekonomiky SR má dosiahnuť 3,3 % v tomto roku

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) potvrdila pokračujúci výrazný rast slovenskej ekonomiky. Očakáva, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal v roku 2018 dosiahnuť 4,1 %, v tomto roku má ekonomika rásť 3,3-% tempom. Vyplýva to z dnes zverejnenej prognózy OECD.Ministerstvo financií (MF) SR podľa svojej aktuálnej predikcie očakáva v budúcom roku rýchlejší rast ekonomiky ako OECD. V tomto roku by mal byť na úrovni 3,3 %, v budúcom roku má zrýchliť na 4,2 % pričom by sa malo Slovensko stať lídrom rastu v regióne V4.OECD predpovedá Slovensku pokles verejného dlhu. V tomto roku by mal dosiahnuť 51,7 % HDP, v tom budúcom by mal klesnúť na 50,2 % HDP.Podľa najnovšej prognózy OECD by mala klesať aj nezamestnanosť. V tomto roku predpokladá zníženie na 8,5 % a v budúcom roku by mala dosiahnuť 7,6 %. Zamestnanosť by mala v tomto roku rásť 1,6-% tempom a v budúcom roku by mala dosiahnuť 1,4 %.Približovať k 2 % by sa mala v nasledujúcich rokoch aj inflácia. V tomto roku by mal rast spotrebiteľských cien dosiahnuť 1,5 %, v budúcom by mal byť na úrovni 2 %.