OECD: Rast nemeckej ekonomiky je naďalej výrazný, napriek hrozbám USA

Berlín 12. júna (TASR) - Rast nemeckej ekonomiky si udržuje vysokú úroveň, napriek hrozbe protekcionistickej obchodnej politiky USA, uviedla to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zároveň ale skritizovala vysoký prebytok bežného účtu platobnej bilancie a vláde odporučila, aby časť rozpočtového prebytku použila na podporu investícií.uviedla OECD v najnovšej správe. Organizácia očakáva, že najväčšia ekonomika Európskej únie by mala tento a budúci rok vzrásť o 2,1 %.Nemecký export by podľa OECD mal v roku 2018, ako aj v roku 2019 vzrásť o 4,5 %. To napriek hrozbe zvyšujúcich sa obchodných bariér a politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá je postavená na dovozných clách a sankciách.Zároveň ale uviedla, žeZopakovala tak kritiku zo strany Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu (MMF).Organizácia dodala, že nemecká vláda by mala realizovať štrukturálne reformy a prostredníctvom nich podporiť dlhodobý, sociálne inkluzívny a environmentálne priateľský ekonomický rast. OECD zároveň ocenila zvyšovanie miezd v Nemecku a najmä fakt, že ostatné dohody naznačujú určité zrýchlenie tempa ich rastu.dodala OECD.