Oettinger: Británia musí platiť Bruselu až do roku 2023

Na snímke komisár Európskej únie (EÚ) pre digitálnu ekonómiu a spoločnosť Günther Oettinger.

Berlín 2. septembra (TASR) - Aj po plánovanom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v roku 2019 má Londýn podľa Európskej komisie záväzok prevádzať financie do Bruselu, a to až do roku 2023.uviedol komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger pre nadchádzajúce vydanie nemeckých novín Welt am Sonntag. "citovala ho dnes agentúra DPA.Tzv. účet za brexit je jedným z hlavných sporných bodov v rozhovoroch medzi Londýnom a Bruselom. Podľa odhadov EÚ by mohlo ísť o vysokú dvojmiestnu miliardovú sumu. Hlavný vyjednávač Únie Michel Barnier sa vo štvrtok po skončení tretieho kola rokovaní v Bruseli sťažoval, že Británia už po brexite nechce dodržiavať niektoré záväzky prevzaté prostredníctvom EÚ.Oettinger zdôraznil, že Spojené kráľovstvo sa zaviazalo do roku 2020 financovať časť z celkových príjmov rozpočtu EÚ. Stanovené to je v tzv. viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2014 až 2020. "O tomto stanovení sa rozhodlo jednohlasne a so súhlasom britskej vlády za (premiéra) Davida Camerona v roku 2013," uviedol komisár a dodal, že ide o právne záväznú normu, ktorá tvorí napríklad v oblasti štrukturálnej a agrárnej politiky základ pre plánovanie pre milióny poľnohospodárov a obcí.