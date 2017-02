Oettinger vyzval štáty EÚ, aby nepristúpili na Trumpovu hru

Na snímke komisár Európskej únie (EÚ) pre digitálnu ekonómiu a spoločnosť Günther Oettinger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Berlín 3. februára (TASR) - Nový americký prezident Donald Trump hrá s Európskou úniou hru "rozdeľ a panuj" a jej členské štáty by sa na nej nemali podieľať. Uviedol to dnes európsky komisár pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Günther Oettinger, ktorý má dočasne na starosti aj rozpočet EÚ.Eurokomisár v rozhovore pre nemecké rádio Deutschlandfunk, vyhlásil, že nový šéf Bieleho domu je "nepredvídateľný" a "nevyrovnaný". Európania musia byť preto podľa neho veľmi pozorní.Oettinger, ktorý v exekutíve EÚ zastupuje Nemecko, vyzval EÚ, aby bola pri budúcich rokovaniach s Trumpom sebavedomá.zdôraznil komisár. EÚ je podľa neho efektívnejšia pri výrobe áut, v chemickom a farmaceutickom priemysle, v oblasti strojárstva či elektrotechniky.Koordinátor nemeckej vlády pre transatlantické vzťahy Jürgen Hardt po sérii rozhovorov s predstaviteľmi novej administratívy USA upozornil, že Washington si želá uzatvárať separátne bilaterálne obchodné vzťahy s členskými krajinami EÚ. Podľa Hardta to nie je možné, lebo Únia v obchodnej politike vystupuje ako jeden subjekt.Hardt v tejto súvislosti vyzval ostatné členské štáty Únie, aby "hovorili spoločnou rečou" a vystupovali koordinovane v otázkach veľkej politickej dôležitosti, aby vo Washingtone narástla miera uvedomenia si významu spoločnej Európy.