Ofenzíva na baštu Islamského štátu Rakku sa začala

Bejrút 6. júna (TASR) - Američanmi podporované arabsko-kurdské jednotky v Sýrii začali dnes ráno ofenzívu na Rakku, hlavné mesto kalifátu, ktorý vyhlásila skupina Islamský štát (IS) v roku 2014 po obsadení častí územia Sýrie a Iraku. Začiatok ofenzívy oznámilo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Centrum so sídlom v Londýne informovalo, že jednotky Sýrskych demokratických síl (SDF) zvádzajú od úsvitu ťažké boje s militantmi IS na východnom a severnom predmestí Rakky.povedal tlačovej agentúre DPA šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán.Podľa tohto exilového centra, ktoré sa spolieha na sieť aktivistov vnútri Sýrie, už sily SDF podporované spojeneckým letectvom prenikli do jednej z mestských častí na východnom okraji Rakky. Bojuje sa tiež vnútri vojenskej základne severne od mesta.Rakka je poslednou mestskou baštou IS okrem irackého Mósulu, kde už militanti bránia iba centrum. Džihádisti majú Rakku pod kontrolou od roku 2014.Bojovníci SDF sa priblížili k Rakke z viacerých strán a od novembra, keď začali svoju operáciu nazvanú Hnev Eufratu, už obsadili desiatky okolitých miest a dedín. Cieľom je obkľúčiť a dobyť Rakku. Džihádisti IS však majú stále otvorenú cestu smerom na juh, aj keď medzinárodná koalícia na čele s USA zničila mosty cez rieku Eufrat, ktorá preteká popri meste z tejto svetovej strany.Aliancia SDF, ktorá združuje kurdské a arabské milície, vyzvala koncom mája bojovníkov IS v Rakke, aby zložili zbrane ešte pred očakávaným útokom na toto mesto. Prisľúbila im, že ak zložia zbrane, nič sa im nestane.