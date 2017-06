Oficiálne výsledky potvrdili jasnú parlamentnú väčšinu pre Macrona

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vhadzuje svoj hlas do volebnej urny vo volebnej miestnosti v Le Touquete v 2. kole francúzskych parlamentných volieb v nedeľu 18. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Francúzsky premiér privítal výsledky volieb, poukázal však na nízku účasť

Paríž 19. júna (TASR) - Politický tábor francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona obsadí v 577-člennej dolnej komore parlamentu 350 kresiel. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré dnes - po skončení nedeľňajšieho druhého kola parlamentných volieb - zverejnilo francúzske ministerstvo vnútra.Macronova centristická strana Republika v pohybe (LREM) bude mať v novom parlamente 308 poslancov a jej spojenci z Demokratického hnutia MoDem 42.Hlavnou opozičnou silou budú konzervatívni Republikáni (LR) so 113 kreslami. Za nimi - čo do počtu mandátov - nasleduje donedávna vládnuca Socialistická strana (PS) s 29 a stredopravá Únia demokratov a nezávislých (UDI) s 18 kreslami.Ultraľavicové Nepokorené Francúzsko bude v dolnej komore zastupovať 17, Komunistickú stranu Francúzska 10 a pravicovo-populistický Národný front (FN) osem poslancov, uvádzajú oficiálne výsledky zverejnené na webovej stránke francúzskeho rezortu vnútra.Francúzsky premiér Édouard Philippe označil výsledky parlamentných volieb za prejav dôvery občanov voči súčasnému vedeniu krajiny na čele s prezidentom Macronom. Zároveň však vyjadril nespokojnosť s nízkou účasťou na voľbách, ktorá dosiahla len približne 42,6 percenta.Mimoriadne nízka volebná účasť poznačila aj prvé kolo parlamentných volieb z 11. júna. K volebným urnám sa v vtedy dostavilo len 48,7 percenta zo 47,5 milióna oprávnených voličov, čo je rekordne málo v novodobých dejinách Francúzska.Francúzsky premiér Édouard Philippe označil dnes jasné výsledky parlamentných volieb v prospech súčasného vedenia krajiny na čele s prezidentom Emmanuelom Macronom za prejav dôvery zo strany občanov, ktorý zároveň vníma ako záväzok.povedal krátko po skončení dnešného druhého kola volieb. Philippe však vyjadril nespokojnosť s nízkou účasťou na voľbách, ktorá podľa odhadov dosiahla iba 43 percent.konštatoval premiér a dodal, že jeho vládu to zaväzuje k zvýšenému úsiliu o to, aby bola úspešná.Líder LR Francois Baroin označil svoju stranu za hlavnú opozičnú silu v novozvolenom Národnom zhromaždení a zaželal Macronovi, keďže si podľa vlastných slov praje, aby bolo Francúzsko úspešné. Prvý tajomník PS Jean-Christophe Cambadelis zase oznámil svoj odchod z funkcie v reakcii na výraznú porážku ľavice, ktorá doteraz v zákonodarnom zbore väčšinu.