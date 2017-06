OHCHR: Požiadavka na zatvorenie stanice al-Džazíra je neprijateľná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 30. júna (TASR) - Požiadavka štátov Perzského zálivu a Egypta, aby Katar zatvoril panarabskú televíznu stanicu al-Džazíra, čo je jednou z podmienok ukončenia čiastočnej blokády tejto krajiny, je "neakceptovateľným útokom na právo na slobodu prejavu a názoru". Vyhlásil to dnes hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Rupert Colville.Ak majú Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt problém s vysielaním zahraničných televíznych kanálov, mali by sa jednoducho zúčastniť verejnej diskusie, povedal novinárom v Ženeve.povedal Colville. Pokiaľ sa zatvoria prevádzky al-Džazíry, iba to podľa neho povzbudí ďalšie vplyvné štáty v oslabovaní slobody prejavu.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt 5. júna prerušili diplomatické vzťahy, ako aj dopravné spojenia s Katarom, obviňujúc ho z podpory terorizmu, čo však Duaha odmieta. Zoznam požiadaviek predložil krajine Kuvajt, ktorý vyvíja úsilie o riešenie tejto situácie a pôsobí ako prostredník medzi oboma stranami.Medzi požiadavkami je zastavenie podpory islamistických skupín či zatvorenie al-Džazíry.