Ohlas života a diela S. H. Vajanského rezonuje v literatúre dodnes

Bratislava 5. januára (TASR) - Ohlas života a diela Svetozára Hurbana Vajanského hlasno rezonoval ešte dlho po jeho smrti. Boli to predovšetkým vyše desaťzväzkové vydania „Zobraných diel Sv. Hurbana Vajanského“. Prvý takýto súbor vyšiel v rokoch 1924 - 1932 v 12 zväzkoch v Trnave zásluhou Spolku sv. Vojtecha. Druhý súbor vyšiel v rokoch 1934 - 1939 v Matici slovenskej v Martine a obsahoval 18 zväzkov. (O oboch súborných vydaniach sme už písali v predchádzajúcich blokoch tohto cyklu.)Z rozsiahleho literárneho diela Svetozára Hurbana Vajanského však okrem týchto monumentálnych vydavateľských projektov v priebehu rokov vyšli viaceré výbery z jeho mnohostrannej tvorby. Bola to opäť Trnava, čo v roku 1926 vydala jednak „Výbor z diel Svetozára Hurbana Vajanského“, a jednak výber z jeho publicistickej a esejistickej tvorby, nazvaný jednoducho, ale príznačne - Mládeži. Obe knihy na seba nadväzovali. Výber z poviedok a noviel bol totiž zameraný na dospievajúcu mládež.Reprezentačný „Výbor z díla S. Hurbana Vajanského“ vyšiel po česky v Prahe v roku 1937 pri príležitosti jeho nedožitých deväťdesiatych narodenín. Dva roky po Druhej svetovej vojne, teda v roku 1947, pri príležitosti stých narodenín spisovateľa a všestranného národného dejateľa, vydala Matica slovenská reprezentačný „Výbor z diela“. O deväť rokov neskôr (1956) literárny kritik a historik Stanislav Šmatlák pripomenul Vajanského aj ako básnika. V slovenskom nakladateľstve detskej knihy v Bratislavy vyšiel Výber z poézie, ktorý bol zameraný na mladé čitateľské vrstvy a tematicky orientovaný na sociálne a baladicky ladené básne.Ďalšie dve vydania výberov z jeho tvorby vyšli v rozpätí dvoch dekád pri príležitosti spisovateľových okrúhlych jubileí. Výber z jeho kratšej epiky pod názvom Babie leto v roku 1957 editorsky pripravil literárny kritik Michal Chorvát, editorom výberu z roku 1967, ktorý vyšiel pod názvom Kandidát, bol literárny historik Ivan Kusý. Ďalší výber, tentoraz programovo zameraný na dorastajúcu mládež, v roku 1971 pod názvom Svadobné šaty zostavila skúsená redaktorka kníh pre deti a mládež Lýdia Kyseľová.O živom odkaze Vajanského diela aj pre generácie z druhej polovice 20. storočia svedčí spoločné vydanie dvoch Vajanského noviel, a to - Letiace tiene a Pustokvet. Vyšli v roku 1979 vo vydavateľstve Tatran v Bratislave v osvedčenej a obľúbenej edícii Hviezdoslavova knižnica, s ilustráciami Stanislava Dusíka. Na vydanie temer akademického charakteru ich pripravil Ivan Kusý. V obsiahlom doslove novely nazýva „malými románmi“ a ich vznik charakterizuje takto:Na Vajanského básnické začiatky i na jeho ďalšiu básnickú tvorbu si po dlhšom čase (1971) spomenuli vo vydavateľstve Tatran v Bratislave. V reprezentačnej darčekovej edícii Kvety a s ilustráciami Ferdinanda Hložníka vydali pod názvom Čo ľud môj cíti... obsiahly výber z Vajanského básnického diela. Výber zostavil literárny vedec Peter Liba, ktorý v doslove o Vajanskom - básnikovi napísal aj toto: „“ A v závere dodáva:Ťažiskom tohto výberu sú sociálne orientované básne z prvých dvoch zbierok - Tatry a more a Spod jarma. Z debutu vybral 10 básní a z druhej zbierky 18, sú medzi nimi aj lyricko-epické poémy Herodes a Kráľova Perla. Báseň Nová vesna venoval priateľovi, rovesníkovi a celoživotnému literárnemu druhovi P. O. Hviezdoslavovi.Vajanského tvorba bola širokospektrálna. Okrem umeleckých žánrov a každodennej publicistiky sa venoval aj literárnej kritike a teórii a výtvarnému umeniu. Tieto štúdie, eseje a články za života však uverejňoval v rôznych literárnych periodikách, umenovedných a viacerých kultúrno-politických časopisoch. Niektoré z nich prebrali aj české a ruské periodiká. Výber z týchto publicistických vystúpení v rokoch 1956 a 1957 editorsky pripravil literárny historik Cyril Kraus. Majú názvy State o slovenskej literatúre a State o svetovej literatúre.Rovnako bohatá a plná myšlienok bola aj Vajanského korešpondencia. Zaujala viacerých bádateľov. Tak napríklad Stanislav Šmatlák v roku 1962 pripravil knižné vydanie Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym a literárny historik Pavol Petrus dokonca 3 zväzky Korešpondencie Svetozára Hurbana Vajanského. Postupne vyšli v rokoch 1967, 1972 a 1978, teda v rozpätí desiatich rokov, čo svedčí o Vajanského rozsiahlych domácich i zahraničných kontaktoch, ako aj trpezlivej práci editora.