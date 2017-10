OHLASY MÉDIÍ: Hamilton je Michael Jordan EFJEDNOTKY

Brit Lewis Hamilton, 29. október 2017 Mexico City. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ohlasy médií po zisku štvrtého titulu majstra sveta Lewisa Hamiltona v seriáli F1."Hamiltonove úspechy z neho robia najúspešnejšieho britského pilota F1 vôbec. Tento rok vydal zo seba to najlepšie.""Hamilton prepísal históriu v britskom motošporte tým, že prekonal tri tituly Sira Jackieho Stewarta.""Hamilton sa štvrtým titulom zapísal do éry F1 zlatými písmenami.""Hamilton sa spolu so Schumacherom, Fangiom, Prostom a Vettelom dostal medzi smotánku jazdcov v F1.""Lewisovu radosť znásobuje fakt, že tento titul bol jedným z najnáročnejších, ktoré získal.""Hovoria mu Michael Jordan v F1. Nedá sa nesúhlasiť.""Hamilton je monštrum, ktoré sa blíži k Schumacherovi a raz ho prekoná.""Hamilton po slabšom úvode degradoval svojich súperov. Aj vďaka skvelým stratégiám v pretekoch. Už je plece pri pleci s legendami tohto športu.""Vettel robil všetko, čo bolo v jeho silách, ale zbytočne. Novým kráľom je už po štvrtýkrát Hamilton, navyše so svojím tímom získal aj Pohár konštruktérov.""Hamilton je majstrom sveta. Úžasná stíhacia jazda Vettelovi nepomohla."