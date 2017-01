Ohlasy médií na Federerov triumf: Geniálny Roger je večný

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa teší po výhre nad Španielom Rafaelom Nadalom vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne 29. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Melbourne 29. januára (TASR) - Ohlasy svetových médií na triumf švajčiarskeho tenistu Rogera Federera na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne:"Geniálny Roger zlomil Nadala v päťsetovej bitke a piatykrát vyhral Australian Open.""Federer zdolal v päťsetovom trileri Nadala a získal rekordný 18. grandslamový titul.""Federer s Nadalom predviedli aj v pokročilom tenisovom veku parádne finálové predstavenie s lepším koncom pre Švajčiara.""Federer má historický 18. grandslamový titul, k.o. pre Nadala. Rogerovi sa rovnako ako po finále v roku 2009 ligotali oči, tentokrát to však boli slzy šťastia.""Enormné úsilie Rafu nestačilo na Rogera, ktorý sa stal legendou a prepísal historické tabuľky.""Federer vo finále snov zdolal Nadala, má 18. grandslamový titul. Duel dvoch velikánov pripútal celý tenisový svet na modrý kurt v Melbourne. Bola to veľmi vydarená bodka za úvodným vrcholom sezóny.""Večný! Roger zdolal v ďalšom finále, ktoré sa zapíše do tenisovej antológie, Rafu a odniesol si 18. grandslamovú trofej.""Roger je opäť kráľ, v 35 rokoch získal 18. titul s prívlastkom Major. Proti Rafovi dokázal v piatom sete otočiť z 1:3."