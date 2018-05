Ohlasy médií na finále MS v hokeji: Zase Švédi a zase na nájazdy

Na snímke švédsky hokejista Hampus Lindholm oslavuje víťazstvo po finále hokejových MS Švédsko - Švajčiarsko v dánskej Kodani 20. mája 2018. Hokejisti Švédska si vybojovali zlaté medaily na majstrovstvách sveta v Dánsku. V nedeľňajšom finále zdolali prekvapenie turnaja Švajčiarsko 3:2 až po predĺžení a nájazdoch a obhájili vlaňajší titul. Foto: TASR/AP Na snímke švédsky hokejista Hampus Lindholm oslavuje víťazstvo po finále hokejových MS Švédsko - Švajčiarsko v dánskej Kodani 20. mája 2018. Hokejisti Švédska si vybojovali zlaté medaily na majstrovstvách sveta v Dánsku. V nedeľňajšom finále zdolali prekvapenie turnaja Švajčiarsko 3:2 až po predĺžení a nájazdoch a obhájili vlaňajší titul. Foto: TASR/AP

Kodaň 21. mája - Ohlasy svetových médií na triumf Švédska v dramatickom nedeľňajšom finále hokejových majstrovstiev sveta v Dánsku nad Švajčiarskom 3:2 po predĺžení a nájazdoch."Patric Hörnqvist síce tretíkrát po sebe nezdvihne nad hlavu Stanleyho pohár, ale sezónu nezakončil bez ceny útechy. Spolu so švédskym národným mužstvom si v nedeľu po triumfe 3:2 po nájazdoch nad Švajčiarskom vybojoval zlatú medailu na MS v Dánsku."Švédsko zavŕšilo víťaznú sériu tak, že ukončilo tú švajčiarsku a úspešne obhájilo titul. Útočník Filip Forsberg strelil rozhodujúci gól v nájazdoch a zabezpečil krajine tretí titul na MS za posledných šesť rokov a jedenásty celkovo. Švédsko navyše vyhralo všetkých desať zápasov na turnaji.""V úžasnom finále MS v Kodani boli Švajčiari blízko k triumfu, no nakoniec sa presadil predsa len favorit. 'Helvétom' tak bol odopretý happy end. Švédsko obhájilo titul a len tesne odvrátilo jednu z najväčších senzácií v tomto športe.""Vo vyrovnanom a dramatickom finále nakoniec zobrali zlato na 82. MS v Dánsku švédski hokejisti. Škandinávci v nedeľu zdolali Švajčiarsko len tesne 3:2 až po samostatných nájazdoch. Pre 'tre kronor' to bolo celkovo jedenáste zlato, triumfovali aj vlani.""Finálová dráma pre Švédov! Obhajcovia slávia, Švajčiarov zlomil Forsberg. Bola to ohromná bitka. so všetkým, čo si dokážete predstaviť. Švajčiari vo veľkom finále dvakrát viedli, ale Švédi vždy odpovedali. Nádherný zápas nerozhodlo ani predĺženie, v ktorom severania dvakrát trafili žŕdku.""Zase Švédi a zase na nájazdy. Hokejový svet má staronového šampióna, v dánskej Kodani obhájilo titul favorizované Švédsko. Vo finále zdolalo húževnaté Švajčiarsko 3:2, víťazný gól dal v nájazdoch Filip Forsberg. Víťazi prešli turnajom bez jedinej prehry.""Forsbergov gól v nájazdoch posunul Švédov k triumfu nad Švajčiarskom 3:2 a k druhému titulu na MS po sebe. Získať zlato po nájazdoch sa pre chlapcov v žlto-modrých dresoch pod taktovkou trénera Rikarda Grönborga stalo akýmsi zvykom. 'Tri korunky' vyhrali naposledy dvakrát po sebe v Turku 1991 a Prahe 1992.""Švédi sa po až kriminálnej dráme stali majstrami sveta. O triumfe rozhodli opäť nájazdy, tentokrát proti Švajčiarsku. Titul obhájili prvýkrát po 26 rokoch.""Silní Švajčiari prehrali nájazdovú drámu so Švédmi a tesne im ušiel premiérový titul na MS napriek tomu, že počas zápasu dvakrát viedli. Nedokázali sa tak ani revanšovať za prehru 1:5 vo finále v roku 2013.""Zlatý sen zostal síce nenaplnený, po nájazdovej dráme to zabolí, no napriek tomu boli tieto majstrovstvá sveta ďalším míľnikom pre švajčiarsky ľadový hokej. Po striebre na MS 2013 bol cieľ dostať sa na úroveň Slovenska a každých osem až desať rokov bojovať o medaily, keďže obe krajiny sú po hokejovej stránke podobné. Teraz sa to podarilo dokonca rýchlejšie ako za tých osem rokov a vo finále sme už neboli bez šance, naopak len centimetre od triumfu."