Ohlasy médií na Ronaldov triumf: Kráľ Cristiano, Messi zostal doma

Portugalčan Cristiano Ronaldo z Realu Madrid, ktorý sa stal najlepším futbalistom za rok 2016, bozkáva trofej na slávnostnom galavečere The Best FIFA Football Awards v Zürichu 9. januára 2017. Foto: TASR/AP Portugalčan Cristiano Ronaldo z Realu Madrid, ktorý sa stal najlepším futbalistom za rok 2016, bozkáva trofej na slávnostnom galavečere The Best FIFA Football Awards v Zürichu 9. januára 2017. Foto: TASR/AP

ŠPANIELSKO



Marca: "Na oceňovaní FIFA dominancia 'bieleho baletu'. Ronaldo je najväčším triumfátorom."

El Mundo: "Kráľ Cristiano. Messi zostal doma."

AS: "Cristiano vyhral The Best a Luis Enrique galavečer bojkotoval."

El País: "Šťastie Cristiana Ronalda pokračuje".

Mundo Deportivo: "Trofej The Best zostala doma. Messi tiež rovnako ako Iniesta, Pique a Luis Suarez. Dali prednosť oddychu pred odvetou Španielskeho pohára s Bilbaom.

Sport: "Barca dala Ronaldovi aj FIFA košom."



VEĽKÁ BRITÁNIA



BBC Sport: "Ronaldo má teraz niečo čo ani Messi nie. Česť byť prvým hráčom s novou trofejou FIFA The Best."

The Telegraph: "C. Ronaldo štvrtýkrát s cenou FIFA, zdolal rivalov Lionela Messiho a Antoina Griezmanna a skompletizoval zbierku individuálnych trofejí."

Evening Standard: "Ronaldo si užil rok. Tentoraz ho podporili zástupcovia reprezentačných trénerov a kapitánov, novinárov aj fanúšikov."

Mirror: "Hráč Realu Madrid mal brilantný rok na klubovej aj reprezentačnej úrovni. A tak uspel v konkurencii Messiho aj Griezmanna."

The Guardian: "Cristiano Ronaldo je najlepším hráčom sveta podľa FIFA. Korunovali ho v Zürichu na prvom odovzdávaní trofeje The Best."



TALIANSKO



Gazzetta dello Sport: "Ranieri pánom sveta. Kráľ Claudio zdolal Zidana. Triumf pre CR7, je najlepším hráčom na svete. Messi tam nebol."

La Repubblica: "Ranieri - život je krásny. Bolo to ako dostať Oscara z rúk Maradonu."

Il Messaggero: "Ranieri - jednoducho najlepší! Claudiova rozprávka pokračuje. A ako sa predpokladalo, titul najlepšieho hráča roka dobyl Cristiano Ronaldo."



FRANCÚZSKO



L'Équipe: "Bez prekvapenia. Portugalský majster Európy Cristiano Ronaldo vyhral anketu FIFA štvrtýkrát."

Bratislava 10. januára (TASR) - Ohlasy zahraničných médií na triumf Cristiana Ronalda v ankete FIFA pre najlepšieho hráča roka 2016: