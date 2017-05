Ohlasy médií: Veľká noc pre United, ešte väčšia pre mesto

Trofej Európskej Ligy vystavená pred zápasom finále Európskej ligy UEFA Ajax Amsterdam - Manchester United na štadióne Friends Arena vo švédskom Štokholme v stredu 24. mája 2017. Foto: TASR/AP Trofej Európskej Ligy vystavená pred zápasom finále Európskej ligy UEFA Ajax Amsterdam - Manchester United na štadióne Friends Arena vo švédskom Štokholme v stredu 24. mája 2017. Foto: TASR/AP

Reuters: "Paul Pogba a Henrich Mchitarjan strelili gól v každom polčase a ich Manchester United prevýšil Ajax Amsterdam a vybojoval emotívne víťazstvo v EL i miestenku v LM. Na začiatku duelu bolo ticho a potom aplauz na pamiatku obetí pondelňajšieho útoku."



DPA: "Manchester United vyhral v stredu v Štokholme Európsku ligu, no tento úspech sa bude počítať iba ako základný kameň pre ďalšie a väčšie veci. Víťazstvo nebolo pekné, ale bolo nesmierne dôležité v ceste za väčšími cieľmi v nasledujúcej sezóne."



AP: "Manchester United dal svojmu trúchliacemu mestu radostný moment, keď v stredu vyhral EL nad Ajaxom vďaka gólom Paula Pogbu a Henricha Mchitarjana. Pogba po svojom góle namieril ruku do neba. Dva dni po tom, ako 22 ľudí, vrátane detí, prišlo o život pri bombovom útoku na koncerte v Manchestri a 12 dní po smrti jeho otca Fassou Antoineho."



idnes.cz: "Vyhrali sme pre mesto, pre obete, znie z United po finále Európskej ligy. Sotva po záverečnom hvizde začali oslavovať, už pri nich stáli reportéri s mikrofónmi. Futbalisti Manchestru United sa v bezprostredných reakciách po finále s Ajaxom zhodli - trofej sme vyhrali pre Manchester, ktorým v pondelok otriasol tragický teroristický útok."



bbc.com: "Veľká noc pre United, ešte väčšia pre mesto."



thetime.co.uk: "Boli to muži proti chlapcom a títo muži mali dôvod. Keď sa skončili všetky oslavy na ihrisku, vrátili sa do svojej šatne a ponuro držali transparent s nápisom: 'Manchester - a city united prayformanchester'. Wayne Rooney zovieral jeden koniec, Juan Mata druhý a všetci boli za odkazom podpory pre svoje trúchliace mesto."



telegraph.co.uk: "Tím Joseho Mourinha dal Manchestru dôvod na hrdosť, keď vyhral Európsku ligu. Zároveň uzavrel kruh trofejí a opäť sa vrátil do Ligy majstrov."



kicker.de: "Mužstvo Joseho Mourinha bolo počas 90 minút lepšie ako holandský súper, ktorý ukázal v ofenzíve málo. Okrem titulu si 'červení diabli' zaistili aj miestenku v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Ohlasy zahraničných médií po víťazstve futbalistov Manchestru United nad Ajaxom Amsterdam 2:0 vo finále Európskej ligy UEFA 2016/2017. "Červení diabli" tak do klubovej vitríny doplnili poslednú európsku trofej, ktorá im v nej ešte chýbala. Súčasne si vybojovali miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018.