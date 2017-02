Ohlasy zo zjazdárskeho hnutia na striebro v tímoch: Bol to deň D

Slovák Andreas Žampa (vľavo) a Francúz Alexis Pinturault na trati počas finále súťaže tímov na MS vo švajčiarskom St. Moritze 14. februára 2017. Foto: TASR/AP Slovák Andreas Žampa (vľavo) a Francúz Alexis Pinturault na trati počas finále súťaže tímov na MS vo švajčiarskom St. Moritze 14. februára 2017. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Moritz 14. februára (TASR) - Zjazdárske hnutie k striebornému úspechu Slovenska v utorňajšej súťaži tímov na MS vo švajčiarskom St. Moritzi - reakcie pre TASR:: "Preteky som sledovala s napätím. Bol to deň D, aj so šťastím všetko vyšlo úžasne. Nemecko bolo silným súperom, ale kolektív je kolektív. Nemecko momentálne nemá elitu v ženskom slalome a z môjho pohľadu nepostavilo najlepších pretekárov do paralelného slalomu. Som rada, že Matej Falat sa ukázal ako dôležitý člen družstva, vďaka patrí aj Adamovi Žampovi a Tereze Jančovej. Síce neštartovali, ale boli na súpiske.": "Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Gratulujem Petre Vlhovej a Veronike Velez-Zuzulovej za výherné jazdy! Ďakujem Matejovi Falatovi za to, že si ma výborne nahradil, takisto mega Andreas Žampa aj Terka Jančová! Spolu sme to dokázali, pretože sme jeden tím a striebro patrí celému Slovensku, pre ktoré to je obrovský deň. Ukázali sme, že so silným tímom máme šancu na veľmi veľké výsledky. Päta ma bolí, ale toto je najlepšia náplasť. Verím, že nás to všetkých posunie dopredu. Ďakujeme, držte nám ďalej palce."