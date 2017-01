Ohrozené korytnačky dostali zápal pľúc, previezli ich do nemocnice

Kareta Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. januára (TASR) - Pätnásť jedincov karety Kempovej, ktorá je najohrozenejším druhom morských korytnačiek, v utorok prijali do Korytnačej nemocnice na Floride. Aktivisti ich zachránili zo studených vôd neďaleko amerického štátu Massachusetts.Mladé korytnačky, ktoré boli podchladené, dostali v studenej vode zápal pľúc." povedala manažérka Korytnačej nemocnice Bette Zirkelbachová. "" dodala.Korytnačia nemocnica (Turtle Hospital) je malá nezisková organizácia so sídlom na Floride. Karety, ktoré vážia od jedného do štyroch kilogramov, priviezli na Floridu letecky zo severovýchodu USA v pondelok neskoro večer." uviedla Zirkelbachová.