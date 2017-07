Ohrozený sokol červenonohý slávi návrat na Slovensko

sokol červenonohý Foto: FOTO TASR - Pavol Remiaš Foto: FOTO TASR - Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Kriticky ohrozený sokol červenonohý slávi veľký návrat na Slovensko. Upozornili na to ornitológovia, potvrdili tu až 17 hniezdiacich párov. Tieto vtáky z nášho územia vymizli najmä pre chemizáciu a výraznú zmenu poľnohospodárskej krajiny.povedal Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).Na konci 90. rokov hniezdilo na Slovensku 60 až 70 párov sokola červenonohého. V roku 2010 to boli už iba tri páry, 2011 dva, 2016 päť. V roku 2012 začal na Slovensku po vzore maďarských kolegov projekt na jeho návrat do krajiny.Ornitológovia umiestnili do piatich známych hniezdnych lokalít z minulosti 300 búdok a 30 podložiek.vysvetlil Slobodník.RPS plánuje sokoly aj prikrmovať. Priamo na hniezdnej lokalite totiž nenachádzajú dostatok potravy, musia za ňou letieť dlhé vzdialenosti. "dodal Slobodník. Búdky osádzali ornitológovia v rámci projektu Life Redfoot.