Ohrozil srbskú hlavu štátu a strieľal aj vo Viedni

Viedeň/Belehrad 5. septembra (TASR) - Jeden z trojice Srbov, ktorí čelia vo vlasti obvineniu z ohrozenia bezpečnosti hlavy štátu po sobotňajšom náraze ich motorového vozidla do kolóny áut s prezidentom krajiny Aleksandarom Vučičom v Belehrade, sa podieľal v marci na streľbe pred viedenským Hotelom Hilton.Luka R. je tou osobou, ktorá vtedy vystrelila a ťažko zranila istého Rumuna, potvrdil dnes pre tlačovú agentúru APA hovorca rakúskeho Spolkového kriminálneho úradu Vincenz Kriegs-Au.Streľbe, ktorá neskončila životunebezpečným zranením, predchádzal 5. marca v skorých ranných hodinách verbálny konflikt trojice mužov - dvoch Srbov a Čiernohorca - s poškodeným Rumunom.V júli bol vo Viedni naplánovaný proces so spomínanou trojicou mužov, avšak žiadny z nich sa do súdnej siene nedostavil. Zatiaľ nevedno, aký vplyv bude mať na trestné stíhanie v Rakúsku fakt, že na Luku R. uvalili podobne ako na dvoch ďalších členov posádky vozidla, ktoré narazilo do prezidentskej kolóny vyšetrovaciu väzbu, v Srbsku vyšetrovaciu väzbu.Tamojší denník Blic už skôr informoval, že vodič čierneho vozidla bentley so španielskym evidenčným číslom je spájaný s mafiánskou skupinou z čiernohorského Kotoru, ktorá obchoduje s kokaínom. Navyše mal byť už zapletený do pokusu o vraždu a je údajne hľadaný v jednom susednom štáte v súvislosti s nešpecifikovanou streľbou. Týmto vodičom je, ako vyplýva zo správy APA, Luka R.