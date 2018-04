Okamžite docenené ružomberské striebro, Suja: Cieľ splnený

Tréner Ružomberka Juraj Suja (druhý zľava) so svojím tímom. Foto: TASR/ Dušan Hein Foto: TASR/ Dušan Hein

Košice 12. apríla (TASR) - Radosť zo striebornej medaily potlačila smútok z finálovej prehry. Basketbalistky MBK Ružomberok sa síce iba prizerali majstrovským oslavám Good Angels Košice, ale dobre si uvedomovali hodnotu svojich strieborných medailí. Netrvalo dlho a po záverečnom hvizde sa na ich tvárach objavili aj úsmevy, finálová účasť bola pre družstvo trénera Juraja Suju splneným cieľom.Ružomberčanky vstupovali do tretieho finálového zápasu s povestným nožom na krku. V sérii prehrávali 0:2 a boli si vedomé, že diváci v košickej Angels aréne a ani domáce hráčky nechcú odkladať majstrovské oslavy. Hostky však do súboja vstúpili nebojácne, až sa zdalo, že nie je vylúčené ani predĺženie finálovej série.poznamenala rozohrávačka Nikola Kováčiková na margo prehry 73:88. Ružomberčanky sa hotovali vrátiť sériu na svoju palubovku a pred vlastných divákov, ktorí bývajú ich ďalším hráčom. V druhom finálovom zápase doma statočne vzdorovali favoritovi, hoci prehrali 52:60.povedal tréner Juraj Suja.Jeho zverenky tak po treťom stretnutí iba sledovali majstrovské oslavy ich súperiek. Tie boli v uplynulých 15-tich rokoch tradičným folklórom košického basketbalu, no pre "Ružu" malo veľkú cenu aj striebro. Prehrať vo finále s velikánom slovenského basketbalu nebolo hanbou, čo si dobre uvedomovali.uviedla rozohrávačka Nikola Kováčiková.Hodnotu ružomberského striebra rozmenil na drobné tréner Juraj Suja.poznamenal.Ružomberčanky obsadili po základnej časti 3. miesto a v play off si postupne poradili s Nitrou (2:0 na zápasy) i s Piešťanskými Čajkami (3:0). Nad ich sily bolo až končiace košické družstvo.netajila Kováčiková.Zatiaľ čo Good Angels ziskom 15-teho titulu spečatili svoju existenciu, Ružomberčanky veria, že sú na ceste na výslnie. Finálová účasť je súčasťou tejto cesty.dodal Suja.