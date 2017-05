Okolo 200 väzňov je stále na slobode dva dni po úteku z väzenia

Väzenie v Sialang Bungkuk in Pekanbaru v Indonézii,na ostrove Sumatra. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Pekanbaru, 7. mája (TASR) - Približne 200 väzňov je dva dní po masovom úteku z preplneného väzenia na ostrove Sumatra v Indonézii stále na slobode.Útek z väzenia sa odohral v piatok, keď boli väzni vypustení zo svojich ciel vo väzení v Pekanbaru, hlavnom meste provincie Riau, aby sa modlili. Väzni prerazili bránu väznice a premohli stráže v službe.Šéf miestnej polície uviedol, že do nedele rána bolo znovu dopadnutých 242 mužov, pričom okolo 200 zostáva na slobode.Indonézske úrady si najprv neboli isté počtom väzňov, ktorí utiekli z väzenia a odhadovali ho medzi 100 a 300.Polícia uviedla, že niektorí z mužov sa vzdali alebo ich vrátili rodiny, zatiaľ čo ďalších chytili obyvatelia, polícia alebo vojaci.Podľa miestnych predstaviteľov boli väzni naštvaní kvôli zlým podmienkam a zaobchádzaniu vo väznici. Tá má kapacitu približne 360 miest, no podľa miestneho hovorcu polície v nej bolo uväznených viac ako 1870 osôb.Stovky policajtov a vojakov bolo od piatku nasadených do pátrania po väzňoch. Štyria väzni boli zatknutí v piatok v noci okolo 100 km od väznice v autobuse smerujúcom do susednej provincie Západná Sumatra.Úteky z väzenia sú v Indonézii bežným javom. Preplnenie sa stalo závažným problémom väzníc, bojujúcich s podfinancovaním a prílivom ľudí zatknutých v rámci vojny proti drogám.Piatkový útek bol najväčší od júla 2013, kedy okolo 240 väzňov, vrátanie niekoľkých odsúdených teroristov, utieklo po vzbure vo väzení v Medane, hlavnom meste provincie Severná Sumatra.