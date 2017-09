Okolo 80 % zamestnancov Air Berlin má šancu získať miesto u kupcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. septembra (TASR) - Insolventná letecká spoločnosť Air Berlin uviedla, že až 80 % jej zamestnancov má dobré šance získať nové pracovné miesto, a to v prípade, že sa úspešne dokončia rokovania s Lufthansou a britskou spoločnosťou easyJet.uviedol výkonný riaditeľ Air Berlin Thomas Winkelmann.Air Berlin zamestnáva približne 8000 ľudí. V polovici augusta druhá najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku oznámila nesolventnosť po tom, ako jej kľúčový akcionár Etihad Airways zo Spojených arabských emirátov uviedol, že dlhodobo stratovú spoločnosť už finančne podporovať nebude.Air Berlin minulý týždeň informoval, že jeho veritelia za potenciálnych kupcov na časť aktív spoločnosti vybrali aerolínie Lufthansa a easyJet. S týmito spoločnosťami budú rokovať do 12. októbra.Dnes Air Berlin dodal, že Lufthansa podala ponuku na niektoré divízie vrátane aerolínií Niki a regionálneho prepravcu LGW plus niektoré ďalšie časti. Britská easyJet podala ponuku na časť leteckej flotily Air Berlin.