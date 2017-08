Okolo Poľska: Hermans po zrážke vypadol z pretekov. Má mnoho zlomenín

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 1. augusta (TASR) - Belgického cyklistu Bena Hermansa po silnej zrážke na pretekoch okolo Poľska previezli do nemocnice Szpital Wojewodzki. Nehoda sa stala po prvom stúpaní v Salmopole.Doktor tímu BMC Danile Zaccaira bližšie špecifikoval rozsah zranení jazdca:Zaccaria dodal, že akonáhle to umožní jazdcov stav prevezú ho do Belgicka, kde bude pokračovať jeho rekonvalescencia. Cyklista bude predbežne bez pretekov štyri až šesť týždňov. Presný čas pauzy stanovia lekári až po jeho prevoze do Belgicka.zakončil Hermans.